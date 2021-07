Valérie Garnier convoque Ana Tadic, Tima Pouye et Marine Fauthoux pour la préparation des Jeux Olympiques

ÉQUIPE DE FRANCE

Quelques jours après la défaite face à la Serbie, en finale du championnat d'Europe, la sélectionneuse de l'Équipe de France féminine, Valérie Garnier, a dévoilé vendredi la liste des joueuses convoquées pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août).

Dans le cadre de la courte préparation, Valérie Garnier a décidé de convier quinze joueuses. Un groupe élargi dans lequel figurent, sans surprise, les douze filles présentes à l’Euro. Plus la Tarbaise Ana Tadic, ainsi que les deux anciennes du TGB Marine Fauthoux et Tima Pouye. Mais bien qu’appelées, ces dernières ne devraient pas figurer dans la sélection finale, sauf grosse blessure. À souligner que Bria Hartley est bel et bien forfait.

Quatre matchs de préparation

La campagne de préparation débutera ce lundi, à Nanterre, afin de préparer la double confrontation face à l’Espagne, le jeudi 8 juillet, à Malaga (22h) et la 10 juillet, à Paris (17h30). Les Bleues s'envoleront pour le Japon le 16 juillet et poseront leurs valises à Oshino Hakkai. Là-bas, elles affronteront le 20 juillet, Porto Rico à 14h (7h heure française) et le 21 juillet contre le Canada à 14h (7h heure française).