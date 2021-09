Valérie Garnier non reconduite à la tête de l'équipe de France féminine

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Huit ans après avoir pris le poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine A, Valérie Garnier (56 ans) n'a pas été reconduite par la Fédération française de basketball (FFBB) à son poste, alors que son contrat est arrivé à échéance à la fin des Jeux olympiques de Tokyo.

Cinq médailles, un record, mais des défaites en finale frustrantes

Victorieuse de 75,9% des rencontres coachées en équipe de France (101 victoires et 32 défaites), la native de Cholet a remporté un total de cinq médailles internationales (quatre médailles d'argent à l'Euro, le bronze aux JO de Tokyo), ce qui constitue un record pour une sélectionneuse. Néanmoins, le style de jeu de l'équipe de France parfois poussif et ses défaites répétées en finale des Euros (2015, 2017, 2019 et 2021), ou encore les larges revers en quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 (contre la Belgique) et des Jeux olympiques 2021 (contre le Japon), ont amené la Direction Technique Nationale à vouloir prendre "une nouvelle direction". C'est ce qu'a expliqué le Directeur Technique National Alain Contensoux :

"Le choix a été fait aujourd’hui de donner une nouvelle direction à l’Equipe de France féminine, qui débutera prochainement les qualifications pour l’EuroBasket 2023 et la Coupe du Monde 2022. Les Bleues ont fait preuve d’une remarquable régularité dans la performance depuis près de dix ans et la FFBB est persuadée de la capacité de l’Equipe de France à franchir encore un palier dans l’excellence. Si Valérie Garnier ne sera plus à la tête de l’Equipe de France, nous souhaitons réfléchir à lui confier des missions au sein de la FFBB afin de continuer à profiter de son expertise et de sa capacité à transmettre."

Le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat a lui tenu à revenir sur le bilan de Valérie Garnier en équipe de France.

"Depuis sa prise de fonction en 2013, Valérie Garnier a remporté cinq médailles internationales, faisant en sorte que l’Equipe de France se maintienne au plus haut niveau tout en intégrant des jeunes joueuses au fil des compétitions, une condition indispensable pour assurer la continuité des bons résultats au niveau international. Un équilibre difficile qu’elle a pourtant su trouver et qui a permis à la France de terminer sur le podium des Jeux olympiques de Tokyo. Je souhaite très sincèrement, de la part de notre grande famille fédérale, féliciter et remercier Valérie pour ces résultats dans le plus haut niveau de constance, ce palmarès exceptionnel et cet investissement et loyauté sans faille au basket français. Nos chemins se séparent aujourd’hui afin de donner une nouvelle dynamique à l’équipe nationale, alors que Paris 2024 se profile à l’horizon. L’Equipe de France demeure plus que jamais ambitieuse et cherchera à décrocher un titre qui lui échappe depuis 2009. Je remercie Valérie pour tout et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Reste à savoir désormais qui va remplacer Valérie Garnier. Pour cela, faut-il regarder dans son staff (Olivier Lafargue) ? Chez les anciennes joueuses (Cathy Melain) ? Ou du côté de Basket Landes, avec la coach championne de France en titre (Julie Barennes) ?