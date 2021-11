Vincent Collet : « Une victoire avec la manière »

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Vincent Collet (sélectionneur de l'équipe de France) : « On est content de remporter ce match avec la manière. On voulait être sérieux dès le début car dans ce type de rencontre, on ne doit pas laisser l’adversaire prendre confiance à la maison.

LIRE AUSSI. Les Bleus déroulent en Hongrie

On l’a très bien fait dans le premier quart-temps. On a bien défendu et on a eu des points faciles sur contre-attaque. On a baissé un peu le pied dans le dernier quart-temps, on a été moins agressifs et on a perdu quelques ballons mais on a très bien réagi après la mi-temps. La Hongrie n’a pas scoré pendant 5,6 minutes dans le 3e quart-temps et le match était tout de suite plus facile. »

« On a donné le meilleur de nous-mêmes, surtout défensivement »

Mouhammadou Jaiteh (intérieur de l'équipe de France) : « On est très content du résultat. On était concentré et on a donné le meilleur de nous-mêmes, notamment défensivement. On a essayé d’être le plus consistant possible pendant la rencontre. »

Bilan positif pour Mam Jaiteh et les Bleus avec deux premières victoires lors des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023 (photo : FIBA)

Peter Por (sélectionneur de la Hongrie) : « La France mérite cette victoire. Au début du match, on les a laissés jouer, on n’était pas très agressifs. Notre match n’était pas assez bon pour pouvoir l’emporter. Gagner le match contre le Portugal était la chose la plus importante dans cette fenêtre internationale. »

Zoltan Perl (meneur de la Hongrie) : « On a été très mauvais en défense. On a scoré que 54 points, on a tout raté en attaque. »