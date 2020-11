Vincent Collet : "Avec un tel effort défensif, ça a été facile pour nous de l'emporter"

Vendredi soir, l'équipe de France masculine a atteint son premier objectif de cette fenêtre internationale en battant la Grande-Bretagne 79 à 56. Pour cela, les Bleus ont appliqué les consignes d'entrée avec une défense intense et physique. De quoi satisfaire leur entraîneur Vincent Collet.

"On a commencé le match très sérieusement et la pression défensive qu'on a mis d'entrée à changé le match, a-t-il indiqué en conférence de presse. Ils ont joué sous pression et ils ont fait des erreurs. Offensivement, on a plutôt bien partagé le ballon en première mi-temps et on a trouvé des shooteurs comme Amath (M'Baye) et (Axel) Bouteille. On a eu beaucoup de tirs ouverts car leur but était avant tout de verrouiller la raquette. Ça nous a rendu le match plus facile."