Vincent Collet : "Continuer à s'améliorer, c'est le seul moyen d'atteindre notre objectif"

Ce mercredi, l'équipe de France masculine a réalisé une grande prestation lors de son deuxième match au tournoi olympique masculin. Après un début de rencontre mal maîtrisée en défense (22-28 après un quart-temps), les Bleus ont déroulé leur basket pour s'imposer de 20 unités (97-77). Un match qui a forcément séduit le sélectionneur et futur coach des Metropolitans 92, Vincent Collet :

"Je suis satisfait parce que ce n'est jamais facile de jouer après une victoire contre les Etats-Unis, a-t-il reconnu sur le site Internet de la FFBB. Le groupe a été solide, sérieux et nous savons que rien ne nous sera donné. Il faut continuer à s'améliorer, c'est le seul moyen d'atteindre notre objectif. Après un début difficile nous avons réussi à les ralentir. La République Tchèque jouait très bien et ce n'est pas seulement parce que nous les laissions faire. Nous n'avons pas paniqué et je crois qu'ils se sont fatigués. Les entrées de Timothé Luwawu-Cabarrot et Thomas Heurtel nous ont apporté beaucoup. Evan Fournier et Nando De Colo sont vraiment ce qu'on appelle des leaders. On va mettre à profit cette situation pour se reposer puis se préparer. On sait qu'il faudra faire un grand match pour gagner le quart de finale."