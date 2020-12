Vincent Collet : "En termes d'universalité, le basket est clairement le deuxième sport mondial"

Invité à réagir dans L'Equipe sur la signature record du prochain contrat de Rudy Gobert à Utah (205 millions de dollars de 2021 à 2026), le sélectionneur de l'équipe de France masculine Vincent Collet s'est notamment exprimé sur le fait que le pivot deviendrait à terme le sportif français le mieux payé de l'histoire.

Désormais sélectionneur à plein temps, le technicien normand va pouvoir suivre avec plus d'attention les 11 joueurs français évoluant en NBA. Derrière les cadres que sont Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum, beaucoup sont dans l'incertitude concernant leur rôle pour cette saison 2020-2021. S'ils parviendront à se mettre en évidence, alors ils pourraint faire partie des 12 sélectionnés en équipe de France pour les Jeux olympiques 2021.

"Timothé Luwawu-Cabarrot avait livré une remarquable fin de saison avec Brooklyn, on continuera à l'observer dans un contexte plus concurrentiel, avec le retour de Kevin Durant. On suivra avec impatience les premiers pas à Detroit de Killian Hayes, à qui on a déroulé le tapis rouge, et qui évoluera avec Sekou Doumbouya. Et on regardera de près Théo Maledon (Oklahoma City), qui a montré de belles choses et ne méritait pas d'être choisi au deuxième tour. Je suis inquiet pour Vincent Poirier, qui ne jouait pas à Boston et aura de la concurrence à Philadelphie. On aura un peu un oeil sur tout le monde, Frank Ntilikina à New York, Killian Tillie à Memphis, Adam Mokoka (Chicago)... Il ne faut pas sous-estimer le fait que beaucoup de Français de NBA ne jouent pas beaucoup; or il faut jouer pour garder le rythme et progresser. Pour autant, notre vivier reste toujours aussi foisonnant."