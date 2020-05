Vincent Collet : "Être à temps plein est une nouveauté que j'accueille avec plaisir"

Jeudi, la Fédération française de basketball a officialisé la prolongation de Vincent Collet jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo, en juillet/août 2021, en tant que sélectionneur de l'équipe de France masculine. Dans une conférence téléphonique avec la presse*, le technicien normand, à la tête des Bleus depuis fin 2008, revient sur cette prolongation. Et notamment son nouveau statut de sélectionneur seul, puisqu'il ne reprendra pas de poste en club, et son programme, avec des interventions sur la formation.

"Je suis très heureux d'avoir été confirmé. Etre à temps plein est une nouveauté que j'accueille avec plaisir et satisfaction. Notamment à cause de la crise sanitaire, l'équipe qui a obtenu le bronze l'an passé à la Coupe du monde ne pourra probablement pas se réunir pendant deux ans. On avait obtenu cette médaille grâce à une cohésion, un état d'esprit sans faille. Il faudra le maintenir. Le fait de pouvoir aller rencontrer les joueurs beaucoup plus facilement est un élément favorable. Etre intégré dans différents programmes de formations et la formation des entraîneurs, m'a beaucoup motivé. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de transmettre et d'échanger avec les différents intervenants sur des contenus techniques. Il est également prévu que je puisse aller rencontrer de grands coaches, en particulier sur la scène européenne, et de servir de relais avec le basket français. Tous ces objectifs sont ambitieux. Le premier, c'est bien sûr de coacher l'équipe de France et d'espérer continuer sur la lancée de la Coupe du monde, à savoir la volonté d'obtenir un podium olympique."