Vincent Collet : "Même dans la difficulté, on n’a jamais cessé de se battre"

ÉQUIPE DE FRANCE

Comptant jusqu'à 10 points de retard (46-56, 28'), l'équipe de France masculine a montré qu'elle avait de la réserve en s'imposant contre le Monténégro (73-67), et ce malgré très peu d'entraînements collectifs. Parfaitement lancés dans leur quête pour obtenir un sésame qualificatif pour la Coupe du Monde 2023, les protégés de Vincent Collet ont fait l'étalage de belles valeurs de combativité et d'abnégation.

Vincent Collet (sélectionneur de l'équipe de France) :

On est fiers de remporter cette rencontre car c’était un match difficile. Le Monténégro a très bien joué jusqu’à la fin du 3e quart-temps. Notre début de rencontre est compliqué car on rate trop de tirs alors que le Monténégro joue très bien. Ce qu’a fait Vladimir Mihailovic en première mi-temps, c’est du très haut-niveau.

"On a eu le courage, l’abnégation et la détermination de ne pas lâcher"

S’ils sont plus en difficulté ensuite, c’est parce qu’on a fait des efforts, défensifs comme offensifs. On a retrouvé notre agressivité. On a eu le courage, l’abnégation et la détermination de ne pas lâcher quand on était à - 10. On a été plus réalistes en fin de match et moins dispendieux. Ces 7 pertes de balles dans le 3e quart-temps auraient pu nous coûter la victoire.

Je tiens à saluer le courage de mes joueurs car même dans la difficulté, on n’a jamais cessé de se battre. On a tenu cette équipe aux rebonds alors qu’elle est plus grande et plus physique que nous.

Tous les matchs comptent pour la qualification à la Coupe du Monde 2023 et on ne se voyait pas déjà lâcher un match à la maison. Avec le public, c’est presque une communion, alors que c’est un match fenêtre.

Isaïa Cordinier (arrière de l'équipe de France) :

Comme attendu, c’était un match difficile. C’est toujours compliqué de jouer le Monténégro, surtout quand (Vladimir) Mihailovic joue de la sorte. C’est une victoire collective et c’est ce qui doit faire notre force sur ces fenêtres. En toute circonstance, portez le maillot de l’équipe de France est un honneur.

"On a montré du caractère"

Le groupe est resté fort, on a gardé la tête froide. On a montré du caractère en fin de rencontre et c’est une belle victoire pour l’équipe de France.

Bosko Radovic (sélectionneur du Monténégro) :

Même s’il nous manquait 4,5 joueurs, on a fait un bon match. On a très bien joué pendant 34 minutes mais le banc de la France a fini par faire la différence (29 points des deux bancs). C’est la clef du match. Et en plus, on manque 11 lancers francs (sur 20 tentatives)...

Vladimir Mihailovic (meneur du Monténégro) :

C’est dommage laisser passer cette chance de l’emporter contre une équipe du calibre de la France. On a bien respecté le plan de match pendant 34 minutes mais ensuite, la France a pris le large. J’espère qu’on en retira le positif pour l’emporter à la maison contre le Portugal.