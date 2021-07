Vincent Collet : "On a eu le bon état d'esprit"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Pour son premier match de préparation aux Jeux olympiques, l'équipe de France est tombée face à l'Espagne (86-77), championne du monde en titre et l'un des grands favoris à Tokyo. Un revers loin d'être infâmant face à une équipe déjà rôdée, vainqueur de ses deux premiers matches amicaux face à l'Iran. Sans Nicolas Batum, Rudy Gobert et Thomas Heurtel, les coéquipiers de Nando De Colo (17 points) et Evan Fournier (20 points) ont tenu tête à la Roja. En conférence de presse, après le match, Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, a souligné le caractère de ses joueurs.

"C’était un match intéressant. Eux avaient déjà joué deux fois contre l’Iran. (Il) Fallait qu’on se mette dans le rythme d’un match même si on avait fait les ‘’scrimmages’’. Globalement, on a fait des choses intéressantes. On a fait des erreurs, mais c’est normal. La différence entre les deux équipes, c’est leur maturité. Chaque joueur a beaucoup d’expérience. On commet des petites fautes d’expérience qui coûtent cher. Ce qui est bien, c’est que lorsqu’on a pris un peu de retard, on ne s’est pas désunis. Quand on a eu 12 points (de retard), c’était consécutif à plusieurs possessions mal négociées, où on s’est précipités. On aurait pu descendre à ce moment-là. Mais on a eu le bon état d’esprit pour s’accrocher, à nouveau mieux jouer et revenir."

Le technicien normand a également pu apprécier les belles entrées de Timothé Luwawu-Cabarrot (9 points), Vincent Poirier (8 points et 6 rebonds) et Guerschon Yabusele (8 points et 5 rebonds). Titularisé au poste 4, le nouveau joueur du Real Madrid a signé une prestation prometteuse.

"Pour eux, c’était une découverte. Il y a des situations où leur manque d’expérience les a fait commettre des erreurs. Globalement, ils étaient tous dans l’état d’esprit. J’avais dit avant le match qu’un match de préparation contre l’Espagne, c’est une vraie rencontre. Tous ont essayé d’élever leur niveau d’intensité. L’abattage de Guerschon (Yabusele) était vraiment intéressant. J’espère qu’il va continuer à l’afficher. Les autres ont montré des bonnes choses, à l’image de Vincent Poitrier dans le dernier quart-temps. Il a été précieux. J’ai beaucoup aimé la défense de Timothé Luwawu-Cabarrot, notamment à la fin. Il avait fait une bonne entame dans le tir, mais on lui avait vite coupé les ailes avec les fautes."

Samedi, à Paris, à Bercy, les Tricolores feront de nouveau face à leur meilleur ennemi. L'occasion de poursuivre leur montée en puissance à deux semaines du début des JO.