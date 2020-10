Vincent Collet : "Pour modifier la liste, il nous faudrait un feu vert rapide de la NBA"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite à l'annonce la sélection française pour les matchs de qualification à l'EuroBasket 2022 de fin novembre à Pau, le manager général Patrick Beesley et le sélectionneur Vincent Collet se sont exprimés. Les questionnements étaient évidemment tournés sur l'absence des joueurs NBA. Ceux-ci ont été très tôt sollicités par Vincent Collet et, hormis Rudy Gobert qui sera en pleine renégociation potentielle de son contrat, se sont déclarés disponibles pour être présents à Pau.

"Dès que Vincent a eu le retour enthousiaste des joueurs, Boris Diaw (général manager adjoint de l'équipe de France, NDLR) est entré en contact avec la NBA, relate Patrick Beesley. On leur a communiqué notre timing, qui était très clair : c'est ce 23 octobre car nous sommes dans l'obligation pour la FIBA de leur donner notre liste. La NBA était au courant, nous l'avons relancé et elle nous a informé qu'elle ne pouvait pas donner de réponse à cette date. La convention FIBA / NBA n'est pas actualisée car elle porte sur la période estivale. Sans convention à jour, les assurances ne l'étaient pas non plus. La deuxième exigence de la NBA concernait les conditions sanitaires. La NBA nous a dit qu'il fallait attendre la fin de semaine prochaine ou la semaine suivante, ce qui est pour impossible."

Pas de changement de sélection au dernier moment

Il reste néanmoins un espoir de voir certains d'entre eux dans le groupe, Nicolas Batum, Evan Fournier et Vincent Poirier ayant notamment confirmé à la Fédération française de basketball leur volonté de prendre part aux deux matchs contre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Frank Ntilikina et Timothé Luwawu-Cabarrot étaient également prévus dans le groupe France.

"On continue d'avoir des contacts avec la NBA, poursuit Vincent Collet. Clairement, il nous faudrait un feu vert rapide pour modifier cette liste. Les joueurs qui sont sélectionnés méritent le respect et on ne peut pas modifier la liste au dernier moment. Soit ça peut se faire très vite, soit ça ne peut pas se faire. Pour l'instant, on est plutôt pessimiste. Je suis déçu mais on est obligé de prendre acte et de construire une équipe en conséquence."

Concernant les présents, on trouve Axel Toupane, qui s'est blessé lors de la première journée de Jeep ELITE avec Strasbourg.

"Il a repris l'entraînement et donc il est 13e sur cette liste, avoue Vincent Collet. Sur les autres fenêtres, on avait pour habitude de prendre 12 joueurs plus deux jeunes partenaires d'entraînement qui pouvaient ainsi découvrir un stage avec le Team France Basket. Il s'est entraîné avec Strasbourg ces derniers jours, il va bien mais il manque de compétition. Il n'a disputé que deux matchs de préparation avec la SIG et 17 minutes sur le premier match contre Le Mans."

Enfin, Vincent Collet qui n'a plus coaché depuis fin février, ne cache pas son envie d'en découdre.

"Avec l'interruption de la saison, le fait que les Jeux ont été reportés, c'est vrai que ça fait une longue période. J'attends avec impatience cette bulle."

L'effervescence ne sera pas celle d'un match à guichets fermés puisqu'en raison du dernier arrêté préfectoral, les rencontres ne pourront se dérouler que devant 1 000 personnes. Si cela n'est pas encore abaissé (huis-clos ?) d'ici là...