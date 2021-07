Vincent Collet : "Une piqûre de rappel qui doit impérativement appeler une réponse"

Ce dimanche, l'équipe de France masculine s'est inclinée 81-75 contre le Japon pour son troisième et dernier match de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus ont pris l'eau dans le deuxième quart-temps, rentrant aux vestiaires avec 16 points de retard (46-30). Après la rencontre, le sélectionneur Vincent Collet ne s'est pas caché, il s'agit ni plus ni moins qu'un avertissement "réel".

"(La rencontre) a eu de toute évidence deux visages. En première mi-temps, on était totalement absent. On avait aucun rythme, aucune agressivité défensive. Justement, on a très vite subi l'agressivité japonaise. On a été incapable d'endiguer leur vitesse collective, ils bougeaient, ils étaient percutants... On peut dire qu'on avait du retard sur tout. Ca a été jusqu'à la mi-temps très compliqué. Fort heureusement, on a profité de cette mi-temps pour vraiment réagir. Le troisième quart-temps a été plus intense en défense mais aussi dans les courses, ça nous a permis de se rapprocher. Malheureusement, on a mal redémarré le quatrième, on a de nouveau donné de l'avance à l'équipe japonaise et on a fait un deuxième rapproché. Celui-ci aurait pu être décisif en notre faveur mais on a raté quelques bons tirs qu'on s'est procuré en fin de match.

Au-delà de cette défaite qui est décevante et frustrante, il faut surtout retenir notre entame qui n'était pas satisfaisante et loin des standards escomptés pour ces Jeux olympiques. C'est une piqûre de rappel qui doit impérativement appeler une réponse d'ici dimanche prochain. On y croit malgré tout. Mais c'est quand même un avertissement qu'on doit prendre en compte car ce n'est quand même pas normal qu'on ait ce comportement en première mi-temps."