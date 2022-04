Vincent Collet "ne peut pas ne pas être déçu" du forfait de Nicolas Batum

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Vendredi, le forfait de Nicolas Batum pour l'EuroBasket 2022 a été annoncé par le média First Team. Plusieurs heures plus tard, un communiqué de la Fédération française de basketball (FFBB) expliquait que le sélectionneur Vincent Collet n'avait pas été mis au courant de ce forfait définitif. Un communiqué jetant un froid sur la relation des deux hommes, entamée au milieu des années 2000 à l'époque où Nicolas Batum était espoir. Ce dernier expliquait dans la foulée que Vincent Collet, Boris Diaw (manager de l'équipe de France masculine) et la Fédération française de basketball (FFBB) avaient bien été informés de son forfait définitif, ce qu'a finalement confirmé Vincent Collet dans le journal L'Equipe :

"J'avais échangé avec Nicolas dimanche (3 avril). Il m'avait fait part d'une éventuelle absence. Je lui ai demandé de patienter et qu'on en reparle aux alentours du 15 avril. Honnêtement quand nous avons conclu notre discussion, je n'avais pas compris que c'était définitif. Je lui avais demandé de réfléchir encore et je lui avais exposé mes arguments. J'ai découvert l'annonce aujourd'hui (vendredi). Il m'avait prévenu par un SMS ce matin, que je n'ai pu consulter que quelques heures plus tard."

Alors que l'équipe de France masculine rêvait de retrouver l'or, rapporté de Slovénie en 2013, son forfait ainsi que celui de Nando De Colo a de quoi fortement réduire les chances de médaille des Bleus.

"Entre lui et Nando (De Colo), on ne parle pas de joueurs qui sont venus une fois sur deux, ils ont presque toujours été là. Mais... on ne peut pas ne pas être déçu."

Alors que le staff va se retrouver devant "une feuille blanche" tout en restant "ambitieux", d'autres forfaits pourraient être annoncés. "Je n'ai pas d'infos en ce sens, et j'espère que ce ne sera pas le cas", ajoute Vincent Collet.