Vincent Collet apprécie le début de saison de Timothé Luwawu-Cabarrot

Le bon début de saison de Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 25 ans) avec les Nets a attiré l'attention du sélectionneur Vincent Collet. Interrogé vendredi dernier à son sujet, le technicien normand s'est montré élogieux sur ses performances depuis fin décembre, qui l'entousiasment dans la perspective des Jeux olympique 2021. Après 14 matches, l'Azuréen tourne à 8,7 points à 42,6% de réussite aux tirs (dont 36,9% à 3-points), 2,2 rebonds et 1,1 passe décisive en 21 minutes) au sein d'une équipe ambitieuse qui vient de récupérer la star James Harden.

"Quand on voyait l'équipe de Brooklyn en début de saison, il n'était pas évident qu'il puisse se faire sa place comme ceci. On voit sur tous les derniers matches qu'il est régulier, marque entre 10 et 14 points, joue une bonne vingtaine de minutes à chaque match.

Je vous avouerais que l'arrivée de James Harden m'inquiète un peu. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Comme il a quand même été régulier et performant depuis le début de saison, j'espère qu'il aura convaincu son coach (Steve Nash) de l'utiliser.

Il a un profil qui peut être complémentaire d'Evan (Fournier). Même s'il joue 2, dans le basket international il peut très bien tenir le poste 3. Il est physique, athlétique donc pour nous c'est intéressant. D'autant plus que depuis le début de saison Nicolas Batum est lui systématiquement utilisé sur le poste 4."