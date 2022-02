Vincent Collet après la nouvelle victoire contre le Portugal : "On a eu des problèmes à contenir leur agressivité"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Vincent Collet (sélectionneur de la France) : « C’était un match difficile, donc félicitations aux Portugais. Après leur grosse défaite jeudi, ils ont réagi de la bonne manière, ils se sont battus tout le match et on a été poussé à l’erreur. C’était déjà le cas à Dijon mais on finit encore avec beaucoup trop de ballons perdus. On a eu des problèmes à contenir leur agressivité mais on a été mieux en 2e mi-temps. On a fini par trouver des tirs ouverts et Sylvain Francisco a mis deux tirs à 3-points qui ont insufflé une bonne dynamique à l’équipe, même s’ils sont revenus une nouvelle fois dans le match. »

LIRE AUSSI. La France vient à bout laborieusement du Portugal mais se qualifie pour le tour suivant

Rafael Lisboa (meneur du Portugal) : « On a fait un bon match mais pas assez pour battre la France. Nous pouvons être fier de ce que nous avons réalisé. On est en train de progresser et aujourd’hui, on peut être compétitifs contre ce genre d’équipe. Ce n’était pas parfait car on a fait quelques erreurs mais on peut être fier de notre travail. »

« On a joué chaque possession jusqu’à la fin donc on peut être fiers »

Sergio Ramos (assistant coach du Portugal) : « On a été compétitifs pendant 40 minutes, même si on n’a pas été brillants. En première mi-temps, on a fait un excellent travail en défense alors qu’au retour des vestiaires, on a eu plus de difficulté à contrôler le ballon. Quand la France a créé l’écart, on a réagit et on n’a pas abandonné. On a joué chaque possession jusqu’à la fin donc on peut être fiers. »