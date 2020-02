Vincent Collet avant le match face au Monténégro : "Certains joueurs doivent plus être des leaders"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guilaume Poumarede

"Il faut qu'on ait une réaction : ce n'était pas suffisant ce qu'on a produit vendredi soir, a déploré Vincent Collet devant la presse dimanche midi. Je ne vais pas tout remettre en question mais le supplément d'effort qu'on attend et la réaction qui s'impose doivent être partagés par l'ensemble de l'équipe. Même si certains doivent le faire plus que d'autre, on a avant tout besoin d'un effort collectif", a continué le sélectionneur de l'équipe de France.

Après que les Bleus aient concédé la plus importante défaite de leur histoire face à la Mannschaft (83-69), le technicien français attend ses joueurs au tournant ce lundi en Vendée face au Monténégro (18h45).

"C'est toujours gênant (d'avoir perdu ce premier match) et cela nous oblige à être sérieux mais il ne faut pas non plus verser dans le pessimisme. On a perdu vendredi mais on a encore nos chances, bien entendu. Lundi, il est important que l'on s'appuie sur un effort défensif qui soit plus consistant. Pourrais-je être amené à modifier mon cinq majeur ? Oui, c'est une possibilité par rapport à ce qu'on a vu vendredi mais ce ne sera pas dans les grandes largueurs. Dans la consistance, il y a des moments où vraiment, ce n'était pas assez pour le niveau international et surtout dans nos conditions de regroupement très rapproché."

Avec un axe 1-5 très consistant, Justin Cobbs et ses coéquipiers ont de quoi de donner des maux de tête au staff français. "On aura des problématiques défensives qui vont encore une fois être importantes", souligne le Normand. Pour autant, les Français, avec une défense retrouvée - la marque de cette sélection depuis des années -, ont les capacités pour faire déjouer le Monténégro, même en l'absence des joueurs EuroLeague et NBA.

"Vendredi, il y a eu des problèmes dans les duels de un contre un. Ce n'est pas une question de travail mais de capacités et les capacités, on les a pour faire mieux. C'est pour cela qu'il faut un investissement collectif. Il y a eu une prise de conscience dans le groupe, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai vu lors des différentes interviews réalisées hier (samedi) lors du point presse que les joueurs sont conscients qu'il faut qu'on fasse mieux."

Vincent Collet espère un tout autre visage de son équipe ce lundi soir (photo : Théo Quintard)

Pas assez consistante dans la durée en défense pour espérer remporter le match contre l'Allemagne, l'équipe de France doit retrouver ses leaders ce lundi. Et Vincent Collet l'a fait savoir : il attend un meilleur investissement de la part de certains, en particulier sur les postes 2 et 3.

"Oui, il y a des joueurs qui doivent être des leaders et qui sont passés un peu au travers avant-hier (vendredi) : Axel Bouteille, Yakuba Ouattara, Amath M'Baye. 2/21 aux tirs à eux trois, ce n'est pas assez alors que ce sont normalement nos fers de lance offensifs, on a besoin qu'ils soient plus performants."

À La Roche-sur-Yon,

À (re)lire sur Bebasket : "ITW Isaïa Cordinier : "Les JO ? En goûtant à l'équipe de France, on a envie d'évoluer dans les grandes compétitions"