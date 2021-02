Vincent Collet complimente Alexandre Chassang : "Il nous a aidés à rester dans le match"

ÉQUIPE DE FRANCE

"On a réussi à faire le dernier effort collectivement pour l’emporter". Ultra clutch en fin de rencontre contre le Monténégro (73-71), Isaïa Cordinier a tout résumé en quelques mots. Car les Bleus ont longtemps été bousculés par une accrocheuse équipe monténégrine, comptant jusqu'à 11 points de retard dans le troisième quart-temps.

"Je suis fier de mes joueurs", indique l’entraîneur Bosko Radovic malgré l’amertume de l’élimination. "On a parfaitement joué pendant 37 minutes mais au final, les 16 rebonds de plus que la France prend nous font mal (43 prises contre 27). Il faut que l’on garde la tête haute pour notre dernier match contre l’Allemagne."

Collet : "Chassang a été très important"

Le sélectionneur français Vincent Collet a particulièrement apprécié la prestation d’Alexandre Chassang à l’intérieur (11 points à 5/6 aux tirs et 7 rebonds pour 17 d'évaluation en seulement 16 minutes), surtout quand ses deux postes 5, Jerry Boutsiele et Mathias Lessort, ont été dans le dur.

"On sait qu’il est capable de sortir de tel match comme il le fait avec Dijon. Il est très à l’aise dans le short roll. Andrew (Albicy) et Thomas (Heutel) l’ont très bien utilisé, il a un bon tir. Il est capable de tirer même à 3-points. Alexandre a été très important pour nous. Car on a été en difficulté pour trouver nos deux intérieurs, à part Mathias (Lessort) à la fin sur quelques séquences. Il est sans doute plus à l’aise sur le match up est que nos deux intérieurs, pour des raisons de mobilité et de spacing. Il nous a aidés à rester dans le match."

