Vincent Collet doit s'entretenir avec Jean-Pierre Siutat pour acter sa prolongation jusqu'en 2021

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Les Jeux olympiques de Tokyo ayant été décalés d'un an à cause du coronavirus, la Fédération française de basketball (FFBB) doit se pencher sur le cas de ses staffs techniques dont les contrats arrivent à échéance à la fin de l'été 2020. Il est convenu depuis l'annonce du report des olympiades que les personnes en place vont être maintenus dans leur fonction. Sauf que pour l'acter, les techniciens doivent rencontrer le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat, ce qui n'a pas encore été le cas du fait de la période de confinement.

Quoi qu'il en soit, Vincent Collet reste sur la même ligne directrice : il souhaite se consacrer à l'équipe de France masculine seule et ainsi ne pas reprendre de poste en club. Pour cela, il apparaît logique que la FFBB consente à lui augmenter son salaire dès lors qu'il n'a plus d'indemnités clubs. "Il est important de valider tout ça, commente le sélectionneur dans L'Equipe. Pour que je puisse me mettre à chercher une équipe si jamais il y avait un problème."

Concernant la suite, c'est à dire la période entre 2021 et 2024, tout reste encore possible. Vincent Collet n'est pas le seul candidat, Frédéric Fauthoux étant également un candidat déclaré.