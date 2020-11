Vincent Collet et sa nouvelle simple casquette de sélectionneur

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Fin janvier, la SIG Strasbourg a choisi de démettre Vincent Collet de ses fonctions d'entraîneur de son équipe professionnelle. Le technicien normand, dans sa dernière année de contrat avec le club alsacien, a pu souffler après une saison et demi très difficile sur place. Avec en plus l'absence de compétition internationale à cause de la COVID-19, le double champion de France a tout d'un coup eu un agenda dégagé. Jusqu'à la rentrée 2020-2021, où il a pris son poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine, à plein temps. En début de stage avec l'équipe de France à Pau, il s'est exprimé sur les missions qu'il occupe maintenant qu'il n'a qu'une simple casquette.

"Pour cette fenêtre, ça m'a permis en amont de pouvoir préparer les choses plus calmement. Ça me permet aussi de pouvoir consacrer beaucoup de temps à l'observation des joueurs. Par exemple, je n'ai pratiquement loupé aucun match de nos joueurs en EuroLeague depuis le début de la saison. Je regarde leurs équipes de façon systématique, j'ai cette liberté là que j'utilise. Il y a par contre la frustration de ne pas pouvoir les rencontrer. La saison NBA va commencer bientôt, j'espère qu'avec la nouvelle année on puisse utiliser ma disponibilité pour rencontrer les joueurs. Ce qui sera d'autant plus important par rapport à une préparation des Jeux olympiques qui sera forcément compliquée à cause du calendrier. J'ai bon espoir que la situation de la COVID-19 évolue mais avec Boris on attend un peu avant de programmer ses déplacements."

Vincent Collet intervient également au Pôle France. L'occasion de côtoyer les cadres de l'équipe de France de demain, comme Victor Wembanyama, qui évolue de temps en temps avec l'équipe du PFBB grâce à une licence ASP.