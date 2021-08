Vincent Collet juge '' ouvert '' le quart de finale face à l'Italie

Ne comptez pas sur Vincent Collet pour fanfaronner. Après le tirage au sort effectué ce dimanche à Tokyo, qui a réservé l'Italie pour l'équipe de France en quart de finale (mardi à 10h20, heure français), le sélectionneur des Bleus s'est empressé de sortir quelques éléments de langage de circonstance, dimanche en visioconférence. Certes, la France évite de croiser avec l'Espagne ou encore l'Argentine, mais l'Italie représente une menace tout aussi sérieuse selon lui. Avec deux victoires (Nigéria et Allemagne) sur trois au compteur, l'équipe entraînée par Romeo Sacchetti a confirmé son très bon Tournoi Qualificatif Olympique (TQO), ponctué par une victoire de référence contre les Serbes de Boban Marjanovic (102-95).

'' C'est une équipe européenne qui a fait un TQO en allant chercher sa qualification à Belgrade, ce qui est un exploit. Elle a confirmé qu'elle restait compétitive aux Jeux olympiques en perdant de trois points contre l'Australie. C'est un quart de finale ouvert. A nous de nous préparer le mieux possible pour être dans les meilleurs conditions. Nous sommes là on l'on voulait être. Dè ce soir, nous allons commencer à préparer le match avec mes assistants pour le présenter aux joueurs dès demain à l'entraînement. L'Italie est une équipe très agressive avec des intérieurs qui s'écartent, comme Nicolo Melli. Ce que je crains le plus, c'est que personne n'attendait leur présence. Ils ont surfé sur leur performance au TQO et on sent que leur dynamique est très bonne. ''