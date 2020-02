Vincent Collet ne veut plus porter la "double-casquette" sélection / club

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Depuis sa prise de fonction en équipe de France, fin 2008, Vincent Collet a toujours coaché en club en parallèle. D'abord à l'ASVEL puis à Strasbourg. Une double-fonction souvent surnommée "double-casquette" qui a parfois été critiquée, lorsque Strasbourg parvenait à engager quelques uns des internationaux français potentiels, mais qui représente surtout un travail harassant.

Un peu plus de deux semaines après son éviction de la SIG Strasbourg - chez qui il reste sous contrat jusqu'à la fin de saison -, le technicien normand se ressource, regarde du basket et prépare les deux premiers matchs de qualification pour l'EuroBasket 2021, le 21 février à Vechta contre l'Allemagne et le 24 à Mouilleron-le-Captif face au Monténégro. Pour la première fois depuis sa mise à l'écart, il s'est exprimé dans la presse. Dans les colonnes de L'Equipe, il ne semble pas très marqué par la fin de l'aventure alsacienne.

"C'est toujours douloureux, mais je ne le ressens pas de la même façon qu'il y a dix ans (lorsque l'ASVEL l'avait coupé le 17 novembre 2010). C'est probablement une question d'expérience. C'est derrière, c'est consommé."

Âgé de 56 ans, Vincent Collet arrive en fin de contrat avec la Fédération française de basketball (FFBB) après les Jeux olympiques). Compte-il prolonger l'aventure ?

"C'est envisageable mais je n'en ai pas parlé avec Jean-Pierre Siutat (le président de la FFBB). Ce qui est sûr, c'est que je ne ferai plus les deux."

Ces derniers mois voire années, de nombreuses rumeurs ont circulé sur son remplacement par Pascal Donnadieu après le Tournoi olympique et sa signature chez les Metropolitans 92, où il retrouverait Alain Weisz et Boris Diaw. Mais la vérité est que rien est acté. Le jeu des chaises musicales n'a pas commencé.