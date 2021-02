Vincent Collet présente le duel contre la Grande-Bretagne : "C’est l’équipe la plus athlétique du groupe avec la nôtre"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

"Très sincèrement la première place du groupe est quand même bien engagée car il faudrait que les Britanniques nous battent de 24 points pour qu’on ne l’ait pas", indiquait Vincent Collet au point presse ce dimanche. Vainqueurs du Monténégro samedi (73-71), les Français sont d’ores et déjà qualifiés pour le championnat d’Europe (du 1er au 18 septembre 2022). "La victoire est importante mais elle n’est pas vitale. Je vais beaucoup plus partager le temps de jeu. On souhaite continuer sur notre lancée."

"Parce que l’équipe nationale, c’est sacré"

La qualification aquise, il n’est cependant pas question de prendre la rencontre contre la Grande-Bretagne comme un match amical. "Parce que l’équipe nationale, c’est sacré et donc tout est important", rappelle le technicien natif de Sainte-Adresse (Seine-Maritime). "Pour moi, un match sans enjeu ou amical n’existe pas. Même lorsque l’on fait des matchs avant les grandes compétitions internationales, je les appelle matchs préparation, et non matchs amicaux."

Pour le staff, il s’agira de commencer à affiner une pré-sélection de 14, 15 joueurs attendue pour fin mai. "On va en profiter pour observer quelques joueurs pour la suite et les Jeux olympiques de cet été. On sait qu’il y a quand même quelques postes à pourvoir si on peut s’exprimer comme ça et certains joueurs de cette fenêtre peuvent en être."

Gabriel Olaseni, "la révélation de ce groupe"

Mais la Grande-Bretagne, victorieuse contre l’Allemagne en ouverture à Podgorica, aura plus d’un atout à faire valoir. Et les hommes de Marc Steutel souhaiteront aussi se rattraper du match aller à Pau (56-79). "C’est l’équipe la plus athlétique du groupe avec la nôtre", souligne d’emblée le coach des Bleus. "Pour avoir vu les matchs précédents, ils ont vraiment posé des difficultés importantes, aussi bien au Monténégro qu’à l’Allemagne sur le plan athlétique. On leur avait vraiment posé beaucoup de problèmes au match aller en première mi-temps car ils n’avaient pas pu s’appuyer sur cette valeur athlétique comme ils l’ont fait lors du match d’hier (samedi) ou contre le Monténégro à Pau. Ce sera important de répondre à cela car c’est vraiment leur point fort numéro 1. Lorsqu’il y a eu le tirage au sort, on ne s’imaginait pas voir cette équipe avoir autant de consistance."

En difficulté sur le poste 5 avec Jerry Boutsiele et Mathias Lessort, la France devra se méfier du meilleur rebondeur du championnat turc, Gabriel Olaseni, vu à Orléans en 2017. "C’est l’une des révélations de ce groupe", avance Vincent Collet. "Il confirme match après match sa qualité. Avec (Myles) Hesson et (Dan) Clark, les Anglais ont un secteur intérieur qui tient vraiment la route. Leurs arrières, à l’image de (Teddy) Okereafor et de (Luke) Nelson, sont aussi percutants. Ils ont quelques joueurs surprenants."

L'intérieur Gabriel Olaseni est le principal danger de la Grande-Bretagne (photo : FIBA)