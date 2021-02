Vincent Collet présente les caractéristiques du Monténégro, le prochain adversaire des Bleus

Arrivée lundi à Podgorica, l'équipe de France masculine a entamé la préparation de son prochain match de qualification à l'EuroBasket 2022 dans la soirée, sur une séance de 1h15 seulement (contraintes FIBA obligent) avec du 5 contre 0 puis du 5 contre 5. Les Bleus affronteront samedi soir l'équipe hôte du Monténégro, qu'elle avait battu 85-66 au Vendéespace fin février 2020. Le sélectionneur Vincent Collet a donné son avis sur son prochain adversaire ce mardi lors d'une conférence de presse :

Les fers de lance de cette équipe sont ses meneurs, Justin Cobbs et (Nikola) Ivanovic. Ce sont eux les principaux responsables de la création. Beaucoup de choses tournent autour d'eux autour du pick and roll. Ce sont des bons joueurs de un contre un. Ils aiment les switches (changements) car dans ces cas-là ils se retrouvent opposés aux grands et ils ont une vraie capacité à créer pour eux et pour les autres. Ivanovic est vraiment un scoreur. Cobbs on le connaît bien puisqu'il a été un joueur majeur du championnat de France avec en particulier le titre du Mans en 2018.

"Le Monténégro a plusieurs forces. La première est que la majorité des joueurs sont issues du Buducnost Podgorica, une équipe qui joue en EuroCup et a joué contre Boulogne-Levallois au premier tour et qui maintenant est dans le groupe de la JL Bourg.

Le technicien normand a ensuite donné des idées des objectifs à atteindre pour prendre le dessus sur le Monténégro.

"Il faudra qu'on soit capable d'amener de l'agressivité, de la vitesse. Je pense qu'on a un vrai avantage dans ce domaine là. Si on est capable de courir, de jouer vite, on peut leur poser de vraies difficultés. Il faut aussi les faire défendre. Ils sont comme toutes équipes yougoslaves ils sont malins, mais je pense qu'on peut les faire souffrir si on arrive à les déplacer, en particulier dans les reprises défensives (les close-outs). Pour certains joueurs, ils sont un peu lourd, un peu lents. Si on veut objectiver ça, il faudra qu'on soit capable de les déplacer. Défensivement, il faudra faire ce qu'on avait fait il y a un an à Mouilleron-le-Captif : mettre beaucoup de pression dès la montée de balle sur Ivanovic et Cobbs pour dans la durée tenter de les fatiguer. Il faut les mettre beaucoup à contribution."