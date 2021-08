Vincent Collet prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2024

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

C'est officiel, Vincent Collet prolonge l'aventure à la tête de l'équipe de France masculine jusqu'aux Jeux olympiques de Paris, en 2024. Après avoir emmené les Bleus en finale olympique, le technicien normand a été prolongé de trois ans, ce qui correspond au prochain cycle olympique. Une annonce consécutive à celle de sa signature aux Metropolitans 92 jusqu'en 2023. En 2023-2024, comme avant l'olympiade de Tokyo, il ne coachera pas en club afin de se consacrer à plein temps à l'équipe de France.

Déjà six médailles en Bleu

Nommé sélectionneur de l'équipe de France fin 2008, Vincent Collet (58 ans) a depuis ramené six médailles en onze campagnes internationales : trois à l'Euro (l'argent en 2011, l'or en 2013 et le bronze en 2015), deux à la Coupe du Monde (le bronze en 2014 et 2019) et enfin une aux Jeux olympiques (l'argent en 2021). C'est cette dernière campagne, des plus réussie, qui a sans doute convaincu le président de la Fédération française française de basketball (FFBB) Jean-Pierre Siutat, de le prolonger.

« Je suis très heureux et fier de poursuivre l’aventure à la tête de l’Équipe de France. Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l’image de celles vécues à Tokyo pour la médaille d’argent olympique, a commenté Vincent Collet. Je tiens à remercier Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, et toute la Fédération, pour la confiance qu’ils me témoignent en me permettant de prolonger encore cette mission jusqu’en 2024. Depuis mon arrivée en bleu, je mesure l’honneur que j’ai de représenter la France au plus haut-niveau, et j’espère que nous pourrons ramener très prochainement de nouvelles médailles internationales au basket français. »

Le président Jean-Pierre Siutat y est aussi allé de ses commentaires :

« Nous sommes très heureux que Vincent Collet poursuive son engagement à la tête des Bleus. Son professionnalisme et son engagement sans faille depuis 2009, mis une nouvelle fois en lumière par la médaille d’argent olympique remportée il y a quelques semaines à Tokyo, nous ont convaincus qu’il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu’aux Jeux Olympiques à Paris. Vincent a l’adhésion des joueurs ; avec eux, il a non seulement remporté cet été sa sixième médaille internationale à la tête du Team France, et je suis certain qu’il pourra en ramener d’autres d’ici 2024, mais aussi fait considérablement progresser l’Équipe de France dans de nombreux domaines. Je lui souhaite également beaucoup de réussite dans son futur club. »

Objectif champion d'Europe 2022

Avant les Jeux olympiques de Paris, que les Français joueront automatiquement en tant que pays hôte, il y aura l'occasion de faire encore progresser le groupe avec deux campagnes potentielles : l'Euro 2022 et, en cas de qualification, la Coupe du Monde 2023. Avec l'espoir de ramener l'or, qui échappe à Vincent Collet et ses joueurs depuis 2013.