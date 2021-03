Vincent Poirier veut jouer : "Ma priorité est de participer aux Jeux olympiques cet été"

Dans une entrevue donnée au Parisien, Vincent Poirier revient sur son départ des Sixers de Philadelphie, où il avait été envoyé peu avant le début de saison NBA 2020-2021. Jeudi dernier, peu avant la date limite des transferts, l'international français a été transféré aux Knicks de New York qui l'ont aussitôt coupé. Si le manager général des Sixers Elton Brand est venu l'en avertir, son coach Doc Rivers n'a pas pris la peine de lui dire au revoir, que ce soit de vive voix ou par texto. Bref, si l'ancien joueur de Paris-Levallois comprend, il ne cache pas son amertume.

"J’aurais aimé que quelqu’un me dise : « On s’est trompé », « Tu ne peux pas jouer avec nous ». J’aime bien quand les choses sont cash, carrées. Le coach ne m’a même pas envoyé un message alors que je sais qu’il en a envoyé à d’autres. Je ne demande pas qu’il me fasse des compliments mais juste un message pour me souhaiter bonne continuation. On n’est pas de la marchandise, on reste des êtres humains. C’est un minimum d’envoyer un message, de dire que la situation était compliquée mais merci pour ton professionnalisme. Un truc bidon, même s’il ne le pense pas vraiment..."