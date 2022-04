Visiblement surpris, Vincent Collet "prend acte" du forfait de Nicolas Batum

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, a réagi à l'annonce du forfait de Nicolas Batum pour l'EuroBasket 2022. Le technicien normand dit avoir discuté avec le capitaine des Bleus à ce sujet pas plus tard que dimanche dernier. Cependant, si l'idée d'un forfait a été mis sur la table, celui-ci n'était "pas définitif" selon Vincent Collet, qui avait prévu d'échanger à nouveau avec lui "la semaine prochaine". Ainsi, son commentaire apparaît teinté de déception, voire même de froideur quand on comprend qu'il a appris la nouvelle sur Internet, ce que confirme l'article publié par la Fédération française de basketball, qui démarre par : "C’est sur les réseaux sociaux, via le media First Team, que Nicolas Batum a indiqué qu’il ne participerait pas à l’EuroBasket 2022."

"J’ai échangé avec Nicolas dimanche dernier, explique Vincent Collet. Il m’a fait part de sa réflexion quant à une éventuelle absence à l’EuroBasket. Pour des raisons familiales et physiques. Cette décision n’était pas définitive. Je lui ai demandé de patienter et nous devions à nouveau en parler la semaine prochaine. J’ai découvert son annonce aujourd’hui. Je prends acte de cette information."

Proche de Vincent Collet depuis son arrivée au centre de formation du Mans Sarthe Basket au milieu des années 2000, Nicolas Batum n'aura sans doute aucun mal à pouvoir évoquer le sujet avec l'un de ses mentors.

La FFBB ajoute dans son communiqué que ce forfait "entraînera forcément une reconfiguration de l’effectif de l’équipe nationale, notamment sur les postes d’arrières-ailiers", tout en rappelant que l'équipe de France a "plusieurs rendez-vous importants cet été, à savoir matches de qualification à la Coupe du Monde (1er et 4 juillet, puis les 25 et 28 août) et donc l'EuroBasket (du 1er au 18 septembre).



Timothé Luwawu-Cabarrot devrait prendre du galon cet été avec le forfait de Nicolas Batum (photo : FIBA