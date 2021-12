Zeljko Obradovic salue le travail de Vincent Collet à la tête des Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Metropolitans 92

Dans son immense carrière, l'équipe de France représente une tâche. Bien sûr, il y eut la petite finale de l'EuroBasket 1999, remportée à Bercy par la Yougoslavie (74-62). Mais il y eut surtout cet accident industriel de 2005 où les Bleus avaient réalisé l'un des plus grands exploits de leur histoire en allant battre à Novi Sad la Serbie-Monténégro de Zeljko Obradovic en barrages (74-71). Soit une fin en eau de boudin avec la sélection pour le technicien originaire de Čačak, tout de même champion d'Europe 1997 et champion du monde 1998.

Malgré cela, l'actuel entraîneur du Partizan Belgrade est évidemment le coach le plus respecté d'Europe et son avis compte. Interrogé à Levallois début décembre par Arnaud Lecomte du journal L'Équipe, il a notamment plaidé pour une réorganisation du calendrier des clubs et des équipes nationales. « Il y a trop de matchs », dit-il ainsi. Mais le nonuple vainqueur de l'EuroLeague a également livré son regard sur l'ascension de l'équipe de France, vice-championne olympique en titre, lui qui s'apprête à coacher le 5e Français de sa carrière avec Mathias Lessort (après Laurent Sciarra, Joffrey Lauvergne, Léo Westermann et Nando De Colo).