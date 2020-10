[Vidéo] Quand Maxime Raynaud et Victor Wembanyama s'entraînent avec Gobert et Poirier

NBA

Crédit photo : Nanterre 92

Durant cette intersaison, beaucoup de joueurs NBA français sont dans l'Hexagone. Et ils s'entraînent, bien entendu. Ce samedi matin, les pivots d'Utah et Boston que sont Rudy Gobert et Vincent Poirier étaient ainsi à Nanterre. Ils se sont entraînés avec deux jeunes espoirs du club, Victor Wembanyama et Maxime Raynaud. Au terme de la séance, ils ont même croisé le fer avec un petit 2 contre 2, sans intensité. Le club de Nanterre 92 a filmé cette courte opposition :