41 d'évaluation : Victor Wembanyama commence fort sa saison Espoirs

Avant de réaliser ses débuts en Jeep ELITE (à 16 ans seulement) un peu plus tard dans la soirée, le prospect Victor Wembanyama (2,18 m) a réalisé une grosse première sortie dans le championnat Espoirs. Lors de la victoire 86-74 contre une équipe de la JL Bourg largement renouvelée, le Francilien a compilé 22 points à 10/19 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 18 rebonds, 5 contres, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 41 d'évaluation en 30 minutes. Un chantier pour démarrer, donc.

La rencontre ayant été diffusée en ligne, elle a pu être suivie partout dans le monde par de nombreux scouts, dont certains ont partagé des extraits vidéos parlant de sa performance :

16-year-old French prodigy Victor Wembanyama turning defense into offense. He's the clear-cut top prospect in Europe regardless of age at 7'3" with an unique skill-set. pic.twitter.com/nYb2paw30d