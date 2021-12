41 points pour Illan Pietrus lors de la victoire de Strasbourg chez l'ESSM Le Portel

ESPOIRS

Crédit photo : Yann Sauer SIG Strasbourg

Si les professionnels n'ont pas joué ce vendredi soir, les Espoirs de l'ESSM Le Portel et de la SIG Strasbourg se sont affrontés. Ce sont les U21 alsaciens qui l'ont emporté 101 à 100 au Chaudron. L'arrière Illan Pietrus a marqué les esprits en passant 41 points à la défense nordiste. Le fils de Florent Piétrus, né en 2005 et donc encore U17, a réussi 11 de ses 20 tirs, dont 8/15 à 3-points, en plus de réaliser un joli 11/13 aux lancers francs. International U16 au cours de l'été 2021, il est un grand espoir de sa génération.