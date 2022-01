44 d'évaluation pour Ilias Kamardine (Dijon), les Metropolitans 92 retrouvent la victoire

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Si cinq matches de la 15e journée du championnat Espoirs, dont le choc des leaders entre l'ASVEL et Cholet, ont été reportés à cause de la COVID-19, quatre se sont bien tenus. Après six défaites de suite, les Metropolitans 92 ont enfin retrouvé la victoire. Eux qui avaient démarré la saison par huit succès consécutifs ont galéré pour stopper leur dynamique négative. C'est finalement sur un succès de 2 points (58-56) contre Roanne qu'ils s'en sont sortis.

Autrement, Fos Provence (7 victoires, 8 défaites) a signé une belle performance en l'emportant 71-65 contre la JL Bourg qui fait partie des équipes bien classées de cette première partie de saison (9 victoires, 5 défaites). L'Elan béarnais (11 victoires, 3 défaites) ne s'est laissé surprendre à Nanterre (2 victoires, 11 défaites) avec un large succès (58-91) avec 25 points de Dorian Okemba.

Plutôt, vendredi, le premier match Espoirs de l'année a été marquée par le carton d'Ilias Kamardine lors de la victoire de Dijon (10 victoires, 4 défaites) sur Le Mans (6 victoires, 8 défaites). L'arrière a planté 37 points à 15/19 aux tirs (dont 6/9 à 3-points), pris 4 rebonds, donné 7 passes décisives, piqué 3 ballons, en a perdu 4 et provoqué 3 fautes. De quoi finir à 44 d'évaluation en 29 minutes seulement !