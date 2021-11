45 d'évaluation avec les Espoirs de Nantes : Guillaume Eyango récidive encore

ESPOIRS

Crédit photo : NBH

S'il fait quelques brèves apparitions en Pro B depuis la saison dernière, Guillaume Eyango (2 m, né en 2002) s'amuse dans le championnat Espoirs Pro B. Le médaillé d'argent de la dernière Coupe du Monde U19 a fait perdre la tête aux statisticiens, lors de la victoire autoritaire de Nantes à Denain (116-56), samedi. La feuille de match indique 43 points (à 14/23 aux tirs), en seulement 28 minutes, alors que le site de la LNB n'en totalise "que" 40. L'arrière du NBH a aussi capté 10 rebonds, délivré 2 passes décisives et chippé 4 ballons pour 43 d'évaluation. Une efficacité d'autant plus remarquable quand on sait qu'il est toujours gêné au genou droit.

LIRE AUSSI. "On ne peut pas entamer le match avec si peu d’intensité" : Strasbourg paye de nouveau cash ses premières minutes au Mans

Guillaume Eyango n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà scoré 45 points (à 15/32 aux tirs, pour 38 d'évaluation) lors de la victoire nantaise contre l'ADA Blois, en double prolongation (118-115). Une aisance certaine qui devrait lui permettre de gratter quelques bonnes minutes de jeu en deuxième division française.