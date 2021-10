5/5 pour l'ASVEL et les Metropolitans 92, Paris ouvre son compteur victoire

ESPOIRS

Crédit photo : Metropolitans 92

Avec toujours une très grosse marge sur l'adversaire, l'ASVEL s'est imposée 107-73 contre Champagne Basket ce dimanche et compte 5 victoires après 5 journées du championnat Espoirs. Les joueurs de Pierre Parker sont en tête du championnat avec les Metropolitans 92 qui ont eux gagné avec 29 points d'avance à Orléans, avec encore un gros match d'Assemian Moularé (21 points, 6 rebonds et 9 passes décisives pour 33 d'évaluation).

Nos jeunes déroulent et s’imposent largement 107-73 après un festival offensif !

6 joueurs à plus de 10 pts pic.twitter.com/ZYgZKhiiQf — ASVEL BASKET (@asvelbasketasso) October 24, 2021

Au clasement, la JL Bourg et Cholet suivent (4 victoires, 1 défaite). Les deux équipes se sont imposées à l'extérieur avec un bon Elian Benitez côté bressan (21 points, 6 rebonds et 7 passes décisives). Tout en bas du classement, Paris a signé sa première victoire à ce niveau, contre Le Mans, avec un bon Pacôme Dadiet (23 points à 7/12 et 4 rebonds en 37 minutes).

Les résultats de la 5e journée du championnat Espoirs :