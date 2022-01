À Fos, Cholet subit sa plus lourde défaite depuis 2018

« Vous me faites honte » Après un troisième quart-temps calamiteux (6-21), Régis Boissié s'époumone dans la Halle Parsemain en pointant tous ses joueurs du doigt un par un, leur reprochant − dans un langage à peine plus fleuri − de ne pas être concernés. Il faut croire que ce coup de gueule a pu porter ses fruits puisque l'écart, qui est grimpé jusqu'à 25 points (63-38, 31e minute), semble finalement acceptable sur le tableau d'affichage (71-59).

Mais même une telle marge relève de l'évènement tant les jeunes de Cholet Basket s'étaient habitués à dominer le championnat ces dernières années. Ainsi, hormis le Trophée du Futur (-17 en finale contre l'ASVEL l'année dernière), il faut remonter jusqu'au 5 mai 2018 pour trouver trace d'une telle déroute des Espoirs de l'Académie Gautier (70-89 contre Bourg-en-Bresse).

Une juste sanction, ce vendredi, pour une rencontre où les protégés de Régis Boissé ont tout fait de travers, entre la 5e et la 35e minute : 33 balles perdues (dont 19 à la mi-temps), 7/17 aux lancers-francs, une pauvreté absolue dans le jeu, une intensité suspecte, des leaders aux abonnés absents comme Kevin Marsillon-Noleo (11 rebonds certes, mais 5 points à 2/6 et 4 balles perdues). Soit un non-match absolu, dans la lignée de leur première défaite à domicile de la saison (76-77 face à la JL Bourg.

La belle surprise Fos-Provence

A contrario, cela vient valider la belle saison des Espoirs de Fos-Provence, surprenants neuvièmes du championnat avec un bilan positif (9v-8d), alors que leur première expérience à ce niveau s'était soldée par une dernière place en 2018/19 (6v-28d).

« On a été hyper solidaires », apprécie l'entraîneur Jean-Philippe Besson. « On n'avait déjà perdu que de neuf points à l'aller en faisant une belle partie (61-70). Là, les gars étaient super motivés. On a joué avec notre tête et je pense qu'on les a étouffés. J'ai trouvé les Choletais un peu émoussés mais on a su en profiter et créer des solutions offensives donc c'est bien. Être à +25 dans le dernier quart-temps contre Cholet, c'était peut-être un peu inespéré aussi. On était en feu, eux moins bien. Il y a tout un climat qui fait qu'on s'échappe. L'écart était plutôt flatteur mais c'est sûr que notre victoire est méritée. Cette saison, il a fallu s'acclimater à la division au début. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, ils sont en train de prendre une autre dimension, de se faire connaître et d'arriver à maturité. C'est un groupe de dernière année en majorité donc on sent que ça y est, que ça commence à grandir au niveau de la tête. »