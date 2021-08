Alex Doyle quitte Cholet pour rejoindre la DME Academy

Joueur attendu à Cholet Basket, Alexander Doyle (2,04 m, 17 ans) quitte le centre de formation maugeois pour rejoindre la DME Academy en Floride. L'ailier franco-américain, vu à l'Euro Challengers U18 récemment (1,7 point et 1 rebond de moyenne), va donc quitter le groupe Espoirs de Régis Boissié qui perd un autre joueur important après Léopold Delaunay (Vichy, Pro B) et Nathan De Sousa (Cholet, groupe professionnel).

Alex Doyle (‘04) will join DME Academy (FL) for his senior season in High School, per official release.



The 6’8 forward, who played with Cholet last season, represented France in the 2021 U18 FIBA Challenger