Alex Hartz, nouvel entraîneur des Espoirs de la SIG Strasbourg

ESPOIRS

Crédit photo : SIG Strasbourg

À seulement 30 ans, Alex Hartz a connu un parcours déjà riche en expériences diverses et variées. Dernièrement, il assistait Patrice Koenig pour le club de Holtzheim en Nationale 2 Masculine.

Après avoir débuté en tant que joueur/entraîneur dans les petits clubs de son Alsace natale, Alex Hartz a passé ses diplômes de coach. À seulement 22 ans, il a rejoint l'institution de l'Élan Chalon qui, à cette époque, était sur le toit du basket français. Champion de France en titre et une participation en EuroLeague à venir, autant dire que le jeune alsacien a fait ses premiers pas au plus haut niveau. Il a officié au poste d'assistant du centre de formation et donc de l'équipe U18 du club en 2013/14. Deux ans plus tard, il s'est tourné vers un nouveau défi. Direction le Sud-Ouest et plus précisément Tarbes. Recruté pour être responsable du centre de formation du club féminin de Tarbes Gespe Bigorre, il a connu sa première expérience en tant qu'entraîneur principal de l'équipe U18 Elite et des Espoirs. En parallèle, il a également été nommé assistant de l’équipe première entre 2015 et 2017.

Après une expérience davantage tournée vers le coaching individuel, Alex Hartz retrouve l'Alsace sous les ordres de Patrice Koenig, ancien entraîneur de la SIG Strasbourg. Première expérience auprès d'une équipe séniors masculine puisqu'il se retrouve assistant au club de Holtzheim, qui évolue en Nationale 2. L'entraîneur au style véritablement tourné vers le travail individuel rejoint désormais la SIG Strasbourg, ville où il est né et où il va retrouver une équipe Espoirs qu'il aura la lourde tâche de coacher sur les deux prochaines saisons.

Les différentes réactions à la suite de cette nomination :