Arnaud Tessier nouveau coach du centre de formation du Limoges CSP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Comme annoncé, Arnaud Tessier (38 ans) arrive au Limoges CSP pour coacher l'équipe Espoirs. Il remplace Frank Kuhn qui repart lui du côté de Strasbourg.

Ce jeune formateur et entraîneur baigne dans le monde du basket depuis plus de 20 ans. Dernièrement, il a été entraîneur du Pays des Olonnes Basket en Nationale 2 avant de quitter le club en 2017 après quatre ans de bons et loyaux services pour rejoindre l'Hermine de Nantes en Pro B afin de prendre la direction du centre de formation. Cette saison, à la tête de l'équipe espoir en Nationale 3, son équipe a terminé première de la poule E avec un bilan de 16 victoires et 0 défaite. Au CSP, il retrouvera Badr Moujib qu'il avait déjà encadré à Nantes.

"Frank Kuhn arrivait en fin de contrat, nous avons beaucoup écrémé, a commenté Claude Bolotny, le directeur du centre de formation du CSP. Notre but est réellement de développer la formation, Arnaud est quelqu'un qui correspondait parfaitement à ce que nous recherchions. Nantes, son ancien club évolue en Nationale 3, a fini premier et invaincu de sa poule cette saison, ils auraient du monter en Nationale 2".

Julien Mahé continuera lui à entraîner les U18.