Arthur Bouba et la JL Bourg vainqueurs de Strasbourg, l'ASVEL finit mieux que Dijon

ESPOIRS

Crédit photo : JL Bourg

Meilleure évaluation et meilleure marque de sa carrière en Espoirs. C'est bien simple : Arthur Bouba, excellent avec les U21 de la JL Bourg en ce début de saison, a pulvérisé ses précédents records dans la division avec 33 points à 12/16 aux tirs pour 38 d'évaluation en 33 minutes mais aussi 12 rebonds captés et 8 fautes provoquées. Avec un Elian Benitez en double-double (13 points à 5/10 aux tirs et 10 passes) et un Corentin Falcoz scoreur (26 points à 10/16 aux tirs), les Burgiens se sont imposés contre la SIG Strasbourg (88-78).

LIRE AUSSI. Luukas Vaara, l'invité surprise de Strasbourg : "Je suis impressionné", confesse Lassi Tuovi

Dans les autres rencontres, les Metropolitas 92, Roanne et l'Élan Béarnais se sont respectivement baladés contre Nanterre, le Paris Basketball et le Champagne Basket alors que Cholet Basket, battu d'entrée en Alsace, se relance avec une 2e victoire de suite.

L'ASVEL remporte le choc contre la JDA Dijon

Comme les professionnels, Fabien Damase (20 points, 3 rebonds) et le BCM Gravelines-Dunkerque ont dû s'employer pour venir à bout de Fos-Provence. Sur le Rocher, Hugo Mienandi (23 points à 8/15 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes et 5 interceptions pour 30 d'évaluation) a été l'un des grands artisans de la victoire mancelle contre la Roca Team.

ESPOIRS]



Nos jeunes Maritimes s’imposent avec les tripes face à @FosProvenceBB !



Félicitations les jeunes ! Elle fait du bien celle-ci !



À noter les 20 points de Fabien Damase !



Score final : 67-64#TousBCM pic.twitter.com/r5HLfHGpvK — BCM Basketball (@BCMBasket) October 9, 2021

Enfin, Limoges s'est imposé contre l'ESSM Le Portel tandis que l'ASVEL a pris le meilleur sur la JDA Dijon, avec un Romain Parmentelot tout proche du triple-double (16 points, 9 rebonds et 9 passes pour 24 d'évaluation).

Romain Parmentelot a permis à l'ASVEL de s'imposer contre la JDA Dijon (photo : Jacques Cormarèche)

Les résultats de la 3e journée du championnat Espoirs :

Samedi 9 octobre 2021 :

BCM Gravelines-Dunkerque - Fos-Provence : - Fos-Provence : 67-64

Cholet Basket : 55-79 Orléans Loiret Basket -

JL Bourg - SIG Strasbourg : - SIG Strasbourg : 88-78

Limoges CSP - ESSM Le Portel : - ESSM Le Portel : 76-67

Metropolitans 92 : 47-76 Nanterre -

Chorale de Roanne : 69-93 Paris Basketball -

Élan Béarnais - Champagne Basket : - Champagne Basket : 77-56

Dimanche 10 octobre 2021 :