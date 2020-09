Assémian Moularé signe un contrat aspirant avec les Metropolitans 92

ESPOIRS

Assémian Moularé (1,83m, 17 ans), passé par le Basketball Club Noiséen et le pôle espoir d'Île de France, a signé un contrat aspirant avec Boulogne-Levallois. Ce meneur/arrière très rapide et explosif est membre du centre de formation des Metropolitans 92 depuis 2018. La saison dernière, il évoluait avec les U18 et les Espoirs. En championnat espoir, l'international ivoirien (chez les jeunes) tournait à 4,6 points à 29,9% au tir, 1,8 rebond et 1,2 passe décisive pour 4 d'évaluation en 17 minutes de jeu. Il est également intégré aux entraînement du groupe professionnel depuis le début de la présaison.