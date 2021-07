ASVEL : Kévin Kokila vers LyonSO

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bien que n'étant pas encore officiellement en NM1, LyonSO s'active en coulisse. Selon nos informations, l'intérieur Kévin Kokila (2,11m, né en 2002) devrait rejoindre le club partenaire de l'ASVEL. Meilleur joueur officieux du Trophée du Futur, l'ancien de l'Entente Le Chesnay Versailles 78 Basket a su tirer son épingle du jeu fin mai à Antibes pour permettre à l'ASVEL de l'emporter (14,3 points à 79,1% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds et 1,3 passe pour 18,7 d'évaluation en 17 minutes).

"Le meilleur défenseur du championnat"

"Il a une forte capacité pour comprendre son rôle et faire exactement ce qu’on attend de lui, disait son entraîneur Anthony Brossard le samedi 29 mai 2021. Il ne sort jamais de son registre. Il progresse techniquement et physiquement de jour en jour. Il est en train de développer son tir extérieur. Pour moi, c’est le meilleur défenseur du championnat, il est incroyable. Offensivement, il a des bonnes mains pour finir." Et en tout cas à LyonSO, il y a fort à parier qu'il retrouvera certains de ses coéquipiers.