Bourg enchaîne, Strasbourg de nouveau battu

ESPOIRS

Crédit photo : JL Bourg

Pour la 10e journée du championnat Espoirs, Gravelines-Dunkerque (4 victoires, 4 défaites) a gagné son premier match de l'année 2021 et pris sa revanche sur Limoges (4 victoires, 4 défaites), qui avait mis fin à leur série de trois victoires début janvier. Les joueurs de Nicolas Perez ont pris le dessus dans le dernier quart-temps (21-9) avec un super match du U17 Hugo Boumpoutou (18 points à 7/7 aux tirs en 26 minutes). Le U18 Maxime Sconard a fini le travail avec un panier puis un contre décisif.

Ce résultat bloque les troisièmes à 4 victoires, loin derrière Orléans (7 victoires, 2 défaites) et Cholet (7 victoires, 1 défaite). Si les Maugeois n'ont pas joué, l'OLB l'a facilement emporté contre Le Portel avec 21 points à 9/14 en 24 minutes de Neftali Difuidi et surtout 22 points et 21 rebonds du pivot Jean-Fabrice Dossou. Enfin, Le Mans (4 victoires, 5 défaites) n'a pas fait qu'une bouchée de Boulazac (1 victoire, 8 défaites).

Poule A

Gravelines-Dunkerque vs Limoges : 64-62

vs Limoges : 64-62 Orléans vs Le Portel : 97-72

vs Le Portel : 97-72 Boulazac vs Le Mans : 43-79

: 43-79 Cholet vs Elan Béarnais : reporté

Nanterre : exempt

Dominateurs jusqu'ici, les Espoirs de Strasbourg (5 victoires, 4 défaites) viennent d'enchaîner deux défaites de suite. Cette fois, ils ont perdu après prolongation (arrachée par Luka Bogavac) contre Roanne (2 victoires, 5 défaites), 70-76. Il faut dire qu'ils étaient privés de Jayson Tchicamboud, Clément Frisch, Joris Wagner et Sydney Hawmmond alors qu'en face se trouvait notamment Arthur Bruyas (23 points à 8/15, 6 rebonds et 6 passes décisives).

Vainqueur contre Strasbourg justement la semaine dernière, Bourg (4 victoires, 5 défaites) enchaîne face à une autre grosse équipe de la poule B, les Metropolitans 92 (5 victoires, 4 défaites). Et comme l'AS Monaco (4 victoires, 5 défaites) a également battu l'Elan Chalon (4 victoires, 3 défaites), l'ASVEL (6 victoires, 2 défaites) a l'occasion de faire un vrai trou au classement en cas de victoire face à Dijon (4 victoires, 2 défaites) ce mardi.

Poule B