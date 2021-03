Bourg surprend Strasbourg, l'ASVEL en profite

ESPOIRS

Crédit photo : Jules Roche

Cholet (7 victoires, 1 défaite) exempt, Orléans avait l'occasion de revenir à la hauteur des Maugeois au classement. Mais l'OLB (6 victoires, 2 défaites) a été mené tout le long à Nanterre (3 victoires, 4 défaites) malgré le nouveau gros match de Neftali Difuidi (30 points à 7/13 aux tirs, 12 rebonds et 8 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 32 minutes). Il faut dire qu'à l'intérieur Samuel Dingo Eyango (18 points à 8/9 aux tirs, 8 rebonds, 2 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 31 d'évaluation) a dominé Jean-Fabrice Dossou (7 points à 3/6 aux tirs et 1/8 aux lancers francs et 4 rebonds en 33 minutes) à chaque fois qu'il a pu être sur le parquet (4 fautes en 19 minutes).

Au classement, Orléans reste bien ancré à sa deuxième place de la poule A puisque Limoges (4 victoires, 3 défaites) s'est dans le même temps incliné après double-prolongation contre Le Mans (3 victoires, 5 défaites). Si Yasmin Mambo avait arraché la prolongation, le MSB de Dahaba Magassa (27 points et 12 rebonds pour 33 d'évaluation en 39 minutes) a fini par l'emporter.

Enfin, Le Portel (4 victoires, 4 défaites) confirme sa montée en puissance avec une victoire logique (+14 après un quart-temps) chez la lanterne rouge de la poule, Boulazac (1 victoire, 7 défaites).

Poule A

Boulazac vs Le Portel : 69-86

: 69-86 Limoges vs Le Mans : 89-94 (a.p.)

: 89-94 (a.p.) Nanterre vs Orléans : 86-78

vs Orléans : 86-78 Gravelines-Dunkerque vs Elan Béarnais : reporté

Cholet : exempt

Dans la poule B, l'ASVEL (6 victoires, 2 défaites) est désormais leader puisque l'Elan Chalon (4 victoires, 2 défaites) n'a pas joué et que Strasbourg est tombé contre la JL Bourg (3 victoires, 5 défaites). En déplacement à Roanne, l'ASVEL a pris le dessus en deuxième mi-temps avec un Kymany Houinsou dominateur (22 points à 8/10, 4 rebonds et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 26 minutes).

La SIG, qui faisait sans Sydney Hawmmond et Joris Wagner, a perdu pied dans le troisième quart-temps. Malgré les efforts du U16 Ilan Pietrus (9 points à 3/10 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 6 d'évaluation en 22 minutes) en fin de match, les Alsaciens sont tombés contre Maxim Ilvovskiy (14 points à 4/7, 8 rebonds et 5 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 25 minutes) & co.

Les SIGmen sont rejoints au classement par les Metropolitans 92 (5 victoires, 3 défaites) qui l'ont emporté sur le fil contre Monaco, grâce à un panier final de Stephant Nijtap. Enfin, Dijon bascule en positif (3 victoires, 2 défaites) grâce à sa victoire sur Champagne Basket (2 victoires, 6 défaites).

Poule B