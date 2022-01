Bourg tombeur de Cholet, Dijon surpris par Le Portel

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormareche

Trop souvent branchés sur courant alternatif cette saison, les Espoirs de la JL Bourg se sont employés pour faire tomber leurs homologues choletais, invaincus depuis plus d'un an à domicile et seulement battus en ouverture à la SIG Strasbourg. Dans une rencontre de très bonne facture, Corentin Falcoz (18 points dont 4/7 de loin et 4 rebonds pour 21 d'évaluation en 40 minutes) a donné la victoire à la Jeu sur un gros tir primé.

Gros tir de Corentin Falcoz pour offrir la victoire à la @JLBourgBasket à Cholet. Et encore une fois, quelle maturité dans le jeu d’Elian Benitez (27 d’évaluation). Un match #Espoirs très plaisant. pic.twitter.com/VirQSc2Vxr — Théo Quintard (@TheoQuintard) January 22, 2022

Avec un Arthur Bouba motivé pour ses retrouvailles à la Meilleraie (20 points à 5/9 aux tirs, 9 rebonds et 2 interceptions pour 23 d'évaluation en 38 minutes) et surtout un Élian Benitez clutch (17 points à 8/9 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes pour 27 d'évaluation en 36 minutes), la Jeu signe une 11e victoire en 17 rencontres.

Concentration maximale pour les Bressans à l'entame de la dernière minute de jeu.

(photo : Théo Quintard)

Nadir Hifi s'est échauffé avec les Espoirs avant de jouer avec les pros

Auteurs d'un très bon début de saison (3e, 12 victoires - 5 défaites), les Dijonnais ont eux aussi été surpris l'ESSM Le Portel. Nouvel international algérien, Nadir Hifi a encore surnagé en lever de rideau (26 points dont 7/11 à 3-points, 2 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d'évaluation en 33 minutes), avant de faire une sortie intéressante en Betclic ÉLITE.

Noam Yaacov tout proche du triple double en... 16 minutes !

Toujours invaincus dans la division, les U21 de l'ASVEL ont tout simplement eu ni dieu ni maitre contre la Chorale de Roanne. En seulement 16 minutes (!), le meneur israélo-danois Noam Yaacov est passé tout proche du triple double, avec 10 points, 10 rebonds et 8 passes pour 26 d'évaluation. Sans oublier Romain Parmentelot, Killian Malwaya et Zaccharie Risacher, tous les trois auteurs de 16 points, l'ASVEL a roulé sur la Chorale.

Noam Yaacov n'est pas passé loin de signer le deuxième triple-double de la saison en Espoirs en seulement 16 minutes.

(photo : Franck Malizia / JL Bourg)

En bas de tableau, l'AS Monaco a pris le dessus sur Orléans (victoire 97-78), grâce à un énorme Jordan Ratton (38 points dont 5/9 aux tirs, 8 rebonds et 4 fautes provoquées pour 39 d'évaluation en 32 minutes). De leur côté, les Metropolitans 92 ont enchaîné une 3e victoire de suite contre la SIG Strasbourg (84-68), grâce à leur duo Bilal Coulibaly (26 d'évaluation) - Maxime Yomi (25 d'évaluation).

Trop esseulé, Hugo Mienandi (26 points à 5/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes) n'a pas pu éviter une nouvelle défaite du MSB à Fos-sur-Mer (84-69). Enfin, Châlons-Reims s'est imposé contre le BCM Gravelines-Dunkerque (98-67), alors que le derby francilien a été remporté d'une courte tête par Nanterre 92 contre le Paris Basketball (75-71).

Nouvelle victoire des Espoirs qui enchainent à domicile contre le @BCMBasket, succès obtenu après prolongation !



Les stats : https://t.co/jy9F72umfy pic.twitter.com/yRHD4Y9iIN — Champagne Basket (@ChampBasketOff) January 21, 2022

Les résultats de la 17e journée du championnat Espoirs ÉLITE :