Chalon-sur-Saône : Ismaël Roche a signé un contrat stagiaire

ESPOIRS

Crédit photo : Charlotte Geoffray

« Pour être honnête je ne m'y attendais absolument pas. On m’a fait la surprise mardi soir : on m’a ramené dans les bureaux puis je l'ai signé. » Son premier contrat stagiaire dans la poche, Ismaël Roche (1,79m, né en 2001) a très vite été appelé en Jeep ÉLITE par Julien Espinosa. Lors de la victoire contre Orléans samedi (83-80), le Lyonnais a profité de l'éviction de DJ Cooper pour gratter ses premières minutes dans l'élite. « Ça me fait super plaisir de pouvoir jouer au plus haut niveau de France, sourit-il. Mais, ce n'est qu'une étape. J'espère pouvoir performer encore plus et continuer à être de plus en plus utile à l'équipe. Un peu déçu d'avoir raté le tir que j'ai pris, ce n'est que partie remise. » Car en l'absence d'un vrai poste 1 (Teyvon Myers, Sean Armand et Garrett Sim étant des 2), il pourrait rendre quelques services dès samedi (17h) à Monaco.

« Gagner en maturité »

En attendant, il se doit de peaufiner ses gammes dans le championnat Espoirs. « Je veux continuer de progresser en tant que meneur de jeu et gagner en maturité dans mon jeu. Collectivement on a une bonne équipe. On peut faire quelque chose d’intéressant, même si on a lâché deux matchs prenables (Cholet et Strasbourg). » Poste 1 au profil assez complet, il tourne à 13,3 points à 43,6%, 2,3 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d'évaluation lors des 3 premières rencontres U21.