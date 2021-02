Cholet, club leader au nombre de joueurs professionnels passés par son équipe Espoirs

ESPOIRS

Crédit photo : Grasset Poumarede Héloïse

Parmi les joueurs en activité au niveau professionnel, 33 sont passés par l'équipe Espoirs de Cholet Basket. CB est le centre de formation leader en France dans cette statistique. Parmi ces joueurs pros, 12 évoluent cette saison en Jeep ÉLITE, comme Romuald Morency (Gravelines-Dunkerque); 6 en Pro B, comme Jean-Michel Mipoka (Fos Provence); 9 en Nationale, comme Corentin Lopez (Kaysersberg); mais aussi 6 à l'étranger dont Rudy Gobert (Utah, NBA), Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes, Turquie) ou encore Michael Kessens (Francfort-sur-le-Main, Allemagne).

Pau juste derrière

Juste derrière Cholet, on trouve l'équipe Espoirs de l'Elan Béarnais avec 32 joueurs actifs au niveau professionnels, dont 12 en Jeep ELITE (Lesca, Ayayi, Daval-Braquet Pelos, Pinault, Choupas, Cavalière, J.F. Morency, Kaba mais aussi Curier, Raposo et Toupane qui ont réalisé une pige dans cette division cette saison). L'EBPLO se démarque avec 15 joueurs en Nationale 1, comme Sébastien Cape, le meneur de Lorient.

Suivent ensuite les équipes U21 du BCM Gravelines-Dunkerque (29 pros actifs), de l'Elan Chalon (27), de l'ASVEL (24) et du Mans Sarthe Basket (24). Le classement complet, réalisé avec Proballers, est à consulter ci-dessous:



Neuf anciens Espoirs en NBA

Tout clubs confondus, le championnat Espoirs a aussi vu passer neuf joueurs qui sont aujourd'hui présents en NBA. Outre les Français (Gobert, Batum, Luwawu-Cabarrot, Maledon, Hayes, Ntilikina, Mokoka et Poirier), le Suisse Clint Capela a connu le championnat U21 avec l'Elan Chalon, où il a démarré sa carrière professionnelle. Ce n'est pas le cas d'Evan Fournier et Sekou Doumbouya qui ont eux enchaîné Centre Fédéral, Pro B et Pro A avant leur arrivée en NBA, via la Draft.