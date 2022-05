Cholet, l'ASVEL et Limoges avec Dijon en demi-finales du Trophée du futur

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Richet

Après la victoire de Dijon face à l'Elan béarnais, Cholet, l'ASVEL et Limoges se sont eux aussi imposés et se qualifient donc pour les demi-finales du Trophée du Futur.

En favori de cette édition 2022, Cholet n'a pas tremblé face à Châlons-Reims et s'est largement imposé 81 à 51. Après un premier quart disputé, les Choletais se sont mis en route défensivement et n'ont encaissé que 25 points en trois quart-temps (dont 4 dans le deuxième et 5 dans le quatrième). Une domination collective également de l'autre côté du terrain emmené par un Lucas Dufeal MVP du match avec 15 points à 7/8 aux tirs, 11 rebonds et 6 contres et 30 d'évaluation en 26 minutes.

Tout comme Cholet, Limoges a attendu le deuxième quart pour hausser le ton dans le match. Blois, champion de France Espoirs Pro B, n'a pas sur répondre a la densité physique et à l'intensité défensive mis en place par les Limougeauds qui se sont finalement imposés 94 à 63.

Les champions de France ont quant à eux eu du mal à l'emporter face à Bourg-en-Bresse. Arrivée diminué de part la participation d'une partie de leur effectif au Next Generation Tournament, l'ASVEL a tout de même fait respecter la hiérarchie en s'imposant 86-78. Les deux équipes se sont battues à armes égales tout au long du match sans qu'aucune n'arrive à créer de véritable écart. Tout a basculé dans le quatrième quart avec la montée en puissance des cadres et notamment celle de Zaba Bangala qui finit la rencontre à 24 points à 7/12 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes pour 25 d'évaluation en 33 minutes.

Les deux demi-finales auront lieu ce samedi. Dijon retrouve Cholet à 15h30 et l'ASVEL affronte Limoges à 18h30. Les deux rencontres sont à suivre sur LNB TV.