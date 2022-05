Cholet bat Limoges et remporte son sixième trophée du futur

ESPOIRS

Crédit photo : Cholet Basket

Le Cholet Basket a remporté son sixième trophée du futur, ce dimanche à Limoges. En finale, les U21 de Régis Boissié ont dominé ceux de l'équipe locale, le Cercle Saint-Pierre (65-55). Dominants physiquement, les Maugeois n'avaient encaissé que 30 points après trois quart-temps (contre 49 marqués). Mais dans une dernière tentative pour revenir, Hugo Desseignet (18 points à 6/17 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation en 35 minutes) & co ont recollé, poussé par Beaublanc, avant d'être repoussés par le groupe du MVP Lucas Dufeal (14 points à 6/14, 8 rebonds et 4 contres pour 18 d'évaluation en 37 minutes). Après avoir manqué de peu le titre de champion de France Espoirs, Cholet conclut donc sa saison 2021-2022 par le trentième titre de l'histoire de son centre de formation.