Cholet creuse un peu plus l'écart avec Dijon

ESPOIRS

Crédit photo : Cholet Basket

19 matchs, 19 victoires. Malgré l'absence d'Hugo Robineau depuis le mois de novembre, les Espoirs de Cholet Basket continuent leur parcours sans faute. Samedi, ils avaient pourtant un vrai test à Dijon, l'un des deux outsiders de cette saison. Renforcés par Karlton Dimanche (en mal de temps de jeu avec l'équipe professionnelle depuis la mi-décembre), les joueurs de Régis Boissié, dominateurs physiquement, ont fait la boulot. Après un mauvais départ (17-11 à l'issue du premier quart-temps), ils ont imposé un vrai défi physique pour mener 36-23 à la pause. Mais les locaux n'ont pas lâché l'affaire et à 46 secondes de la fin, le très puissant et aérien Yoan Makoundou (19 points à 8/11, 3 rebonds, 5 contres, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 35 minutes) a réalisé un contre décisif. Karlton Dimanche (12 points à 5/6 aux tirs, 9 rebonds et 6 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 29 minutes) a fini le boulot sur la ligne des lancers francs et au rebond offensif, un secteur dominé par les Maugeois (40 prises à 27). Notons également la belle performance de Florian Leopold (20 points à 8/10, 8 rebonds, 2 passes décisives, 5 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 35 minutes).

Au classement, Cholet compte 3 victoires d'avance sur son désormais seul poursuivant, la JL Bourg, qui a gagné chez l'ASVEL dimanche (64-80). Dijon de son côté a perdu à 4 reprises, tout comme la SIG Strasbourg qui reste sur 9 victoires consécutives après son succès à Nanterre samedi.