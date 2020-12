Cholet déroule à Limoges, Nanterre se reprend contre l'Elan Béarnais

ESPOIRS

Crédit photo : Cholet Basket

La deuxième journée du championnat Espoirs nouvelle formule a eu lieu de jeudi à dimanche. Voici les résultats :

Poule A

En déplacement à Limoges, Cholet a dominé les débats et fait l'écart dans le dernier quart-temps. Nathan De Sousa (21 points à 8/12 aux tirs) et Léopold Delaunay (12 points, 12 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions pour 23 d'évaluation) ont dominé.

Dans un match très brouillon, Gravelines-Dunkerque a également signé sa deuxième victoire en deux matches. L'OLB est également à 2/2 grâce à sa victoire à Le Portel, qui s'est dessinée dans le dernier quart-temps. Jean-Fabrice Dossou a signé un gros double-double (24 points à 9/11, 18 rebonds et 7 fautes provoquées pour 36 d'évaluation en 34 minutes).

Enfin, après sa défaite contre le BCM, Nanterre a retrouvé la victoire malgré le forfait de Victor Wembanyama. Le duo Eyango-Dingo - Raynaud a dominé (22 points et 17 rebonds) dans la peinture.

Limoges vs Cholet : 58-85

: 58-85 Le Portel vs Orléans : 65-70

: 65-70 Nanterre vs Elan Béarnais : 58-49

vs Elan Béarnais : 58-49 Gravelines-Dunkerque vs Boulazac : 57-39

vs Boulazac : 57-39 Le Mans : exempt

Poule B

Dans un match brouillon également, Strasbourg a dominé l'un des favoris, Dijon. La SIG partage la première place (2/2) avec l'Elan Chalon, vainqueur de l'AS Monaco 75-68. Derrière, les Metropolitans ont entamé leur championnat avec une courte victoire contre la JL Bourg. Enfin, Roanne a battu Champagne Basket pour équilibrer son bilan (1 victoire, 1 défaite), avec 20 points d'Arthur Bruyas.