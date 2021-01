Cholet et Chalon prennent la tête en Espoirs

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

L'année 2021 a démarré dans le championnat Espoirs. Quatre équipes restent invaincues. Dans la poule A, c'est Cholet (3 victoires en 3 matches), qui a gagné à Orléans grâce à un gros dernier quart-temps (11-29), en plus de Gravelines-Dunkerque (exempt).

Dans la poule B, l'Elan Chalon (3 victoires et 0 défaite) est devant les Metropolitans 92 (2 victoires en 2 rencontres). Dans un match chargé en émotions - beaucoup des joueurs de la JL ont eu comme entraîneur Pierre Murtin en U18 -, les Bressans ont lâché dans le dernier quart-temps (18-35) face à leurs voisins chalonnais.

Notons également que le choc entre l'ASVEL et la SIG Strasbourg a été remporté par les Rhodaniens. Il faut dire que la SIG n'a pu aligner Jayson Tchicamboud et son ailier-fort Clément Frisch, puisque tous deux étaient retenus par l'équipe professionnelle pour le match de Coupe de France à Strasbourg. Autrement, on notera la deuxième défaite en trois rencontres des Espoirs de Nanterre, toujours privés de Victor Wembanyama.

Poule A :

Orléans vs Cholet : 72-88

: 72-88 Elan Béarnais vs Limoges : 76-78

: 76-78 Le Mans vs Le Portel : 64-78

: 64-78 Boulazac vs Nanterre : 81-76

vs Nanterre : 81-76 Gravelines-Dunkerque : exempt

Poule B :