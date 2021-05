ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

Ce mercredi, il y a eu trois matches dans le championnat Espoirs. Cholet affrontait Gravelines-dunkerque pour clôturer sa saison régulière. L'ASVEL accueillait Roanne pour ce qui était également le dernier match de championnat des hommes d'Anthony Brossard. Et enfin Nanterre qui se confrontait au dernier de poule A, Boulazac, pour son avant-dernier match.

Cholet domine largement une nouvelle fois

Cholet, bon premier de la poule A avec 15 victoires pour 1 seule défaite, a encore une fois infligé une lourde défaite, cette fois contre le BCM Gravelines-Dunkerque qui a perdu de 54 points (108-54) à La Meilleraie. Ultra dominants, les Choletais n'ont pas encaissé plus de 15 points par quart-temps alors qu'eux en ont inscrit plus de 22 points à chaque période. Les statistiques décrivent bien le score final, Cholet ayant pris 47 rebonds, 20 de plus que Gravelines et provoqué un total de 23 pertes de balles de la part des Nordistes. Gravelines-Dunkerque n'a rien pu faire face à Arthur Bouba, MVP du match avec 23 points à 66,7% de réussite aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour une évaluation de 29 en 27 minutes de jeu. Gravelines-Dunkerque finit huitième du groupe A avec 6 victoires et 10 défaites.

L'ASVEL termine avec une victoire collective

L'ASVEL a affronté pour son dernier match la Chorale de Roanne, bon dernier du groupe B avec 3 victoires et 12 défaites. Les Villeurbannais se sont imposés sans difficultés de 13 points à l'Astroballe (82-69). Lyon-Villeurbanne a remporté ce match grâce à un effort collectif, 19 passes décisives au total à la fin de cette rencontre. Le jeune Kevin Kokila, en double-double, a fini avec la meilleure évaluation du match (20 en 23 minutes). Il aligne une feuille avec des statistiques de 15 points à 60% de réussite aux tirs accompagnés de 12 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. L'ASVEL termine sa saison en tant que leader du groupe B avec 13 victoires et 3 défaites.

Nanterre se rattrape après deux revers de suite

Après avoir perdu largement contre Cholet (61-100) puis de peu contre Gravelines (79-75), Nanterre se s'est rattrapé pour son avant-dernier match de la saison. Les Franciliens se sont imposés contre le dernier du groupe A, Boulazac (1 victoire pour 14 défaites). Nanterre a pu compter sur Jules Bravin et Maxime Raynaud, auteurs de 21 et 20 points, dans la victoire 89-76 au Palais des Sports Maurice Thorez. Malgré les 20 points de Paul Heslouin, Boulazac n'a rien pu faire contre la JSF, très présent au rebond avec 44 prises, dont 15 offensives. Serré jusqu'au quatrième quart-temps, le match s'est décidé dans le quatrième quart-temps, avec un 23-14 de Nanterre. Les Vert et Blanc s'en sont remis à Maxime Raynaud, MVP du match avec ses 20 points, 11 rebonds et 2 passes pour 29 d'évaluation en 28 minutes, et Jules Bravin (21 points, 4 rebonds, 4 passes pour une évaluation de 27 en 35 minutes). Nanterre est actuellement cinquième du groupe A avec un bilan de 7 victoires et 8 défaites et affrontera pour son dernier match Le Mans. Ils doivent absolument l'emporter pour finir dans le top 4 de la poule A et espérer jouer le Trophée du Futur.